Tradicionalmente, conhecemos o beijinho por ser um docinho de coco e leite condensado. Mas já imaginou uma deliciosa Receita de Beijinho de Banana com Coco?

Essa é uma ótima aposta para fazer algo diferente nas festinhas de aniversário, veja!

Receita de beijinho de banana com coco: aprenda a fazer em casa esse docinho:

Você vai precisar de:

12 bananas prata madurinha

3 xícaras de açúcar

200 ml de leite de coco

1 colher de sobremesa de manteiga

200 g de coco ralado

10 cravos-da-índia

1/2 xícara de açúcar cristal, misturado a 1/2 xícara de coco ralado para passar os docinhos

Modo de preparo:

Primeiro, amasse as bananas com auxílio de um garfo, reserve.

Agora, em um recipiente misture o coco ralado com o leite de coco para hidratá-lo, reserve também.

Em seguida, em uma panela grande, coloque o açúcar, as bananas amassadas, o coco que foi hidratado com o leite de coco, os cravos-da-índia e a manteiga.

Misture bem esses ingredientes e com o fogo médio deixe cozinhar, mexendo sempre, até que se solte do fundo da panela, irá adquirir uma cor amarronzada (cuidado para não deixar queimar).

Depois disso, retire o doce da panela e coloque em um pirex. Espere esfriar e leve à geladeira por aproximadamente 3 horas.

Por fim, passe um pouco de manteiga nas mãos e faça os docinhos. Passe-os pelo açúcar cristal misturado com coco ralado, coloque em forminhas e deixe na geladeira até a hora de servir.

Rende aproximadamente 100 beijinhos de banana com coco.

