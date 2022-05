Já pensou numa alternativa boa e barata para o seu jantar de hoje? Que, aliás, as crianças vão amar! Bom, veja agora uma Receita de Cachorro Quente Especial, você vai comer rezando e se perguntando o porquê de nunca ter feito antes!

Receita de Cachorro Quente Especial para fazer em casa e comer rezando:

Você vai precisar de:

10 salsichas

1 tomate médio

1 cebola grande

2 dentes de alho

1 pimentão verde pequeno

400 g de molho de tomate (pode ser de caixinha)

1 cubo de caldo de bacon

1 colher de chá pequena de pimenta-do-reino em pó

50 ml de óleo de soja

200 ml de água filtrada

1 colher de sopa de açúcar

Modo de preparo:

Primeiro, pique a cebola, o pimentão, o alho e o tomate em pedaços bem pequenos (para a cebola e o alho pode usar um multi processador). Em seguida, coloque no fogo aceso uma panela média, junte primeiro o óleo, a cebola, o pimentão e o alho picados.

Agora, adicione as salsichas logo e mexa durante 2 minutos. Depois, complete com o molho de tomate, o tomate picado, o cubo de caldo de bacon. Agora, misture num copo a água e a colher de açúcar, mexa e junte ao que já está no fogo. Assim, deixe cozinhar por 5 minutos com a panela semiaberta. Por fim, adicione a pimenta-do-reino e cozinhe por 3 minutinhos mais e está pronto.

Dica: Faça uns furinhos nas salsichas com um garfo para que esse molho possa penetrar.

Sirva com pão francês ou pão próprio para cachorro quente.

Veja também:

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades!