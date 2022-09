A felicidade é algo essencial na vida do ser humano e quando alguns países são apontados como os mais alegres do mundo, isso indica que neles a qualidade de vida é melhor.

O Relatório Mundial da Felicidade, divulgado pela Organização das Nações Unidas (ONU), retrata como pessoas em mais de 150 países avaliam que vivem.

A pesquisa leva em consideração que tanto a felicidade, como a avaliação da vida, podem ser medidas através de pesquisas de opinião pública, conseguindo assim identificar quais são os padrões de vida ao redor de todo o mundo.

Inclusive, em 2022, além de identificar a alegria, o relatório também revelou que as pessoas ficaram mais benevolentes após a pandemia da Covid-19, passando a ajudar mais o próximo.

Infelizmente, o Brasil está um pouco distante na lista da felicidade, ocupando o 38º, mas convenhamos, se tem uma coisa que o brasileiro é, essa coisa é feliz.

A partir desta pesquisa, selecionamos os países mais felizes para se viver.

Conheça os países mais felizes do mundo que estão bem à frente do Brasil

1. Finlândia

Comecemos a lista com o país mais feliz do mundo pela 5º vez consecutiva, a Finlândia.

Os fatores pesquisados que atribuíram o título ao país foram o PIB Per Capita elevado, a expectativa de vida saudável da população, o apoio social oferecido em tempos difíceis como a pandemia, alta generosidade e confiança social.

Um outro ponto que contribui para o 1º lugar é o fato da região ser mundialmente reconhecida pela vivência em comunidade, mais especificamente os cuidados que os finlandeses possuem uns com os outros.

2. Dinamarca

A Dinamarca, menor dentre os países Escandinavos, ocupa o segundo lugar no Relatório Mundial da Felicidade.

A entidade dinamarquesa, Institut for Lykkeforskning (Instituto de Pesquisa para Felicidade) apontou alguns motivos que fazem com que a região mantenha os índices de felicidade relativamente altos.

Segundo a instituição, a explicação para isso pode ser encontrada principalmente no fato da confiança entre a sociedade ser considerada como um valor essencial para a cultura local.

Destacam-se também a segurança, a prosperidade, liberdade, união, harmonia entre vida profissional e pessoal e ambientes saudáveis de trabalho.

3. Islândia

Entre os países mais felizes do mundo, a Islândia ocupa a 3º posição do ranking.

Obtendo uma pontuação superior até mesmo que os primeiros países colocados, os islandeses se destacaram no quesito apoio social, analisado pelo relatório.

Um outro ponto que chamou atenção foi a generosidade da sociedade local, permitindo que nesta categoria em específico, o país ocupasse o 2º lugar.

4. Suíça

Localizada na Europa Central, a Suíça alcançou o 4º lugar no pódio da felicidade mundial.

O grande destaque do país vai para a saúde da população, visto que os suíços são considerados extremamente saudáveis, ainda mais quando se leva em consideração que a região possui uma das menores taxas de obesidade do mundo, além de contar com uma expectativa de vida longa para os moradores.

Uma outra vantagem apresentada de se morar na Suíça, e que colabora para a posição adquirida no ranking, é a alta média salarial lá encontrada, colocando o PIB Per Capita entre os melhores.

5. Holanda

Apontada como o 5º país mais feliz do mundo, a Holanda ou melhor, os holandeses, se mostraram altamente generosos uns com os outros.

Além disso, a falta da percepção de corrupção também ganhou destaque na análise comparativa realizada pelo Relatório Mundial da Felicidade.

A qualidade de vida, segurança e educação também foram muito bem vistos. Mas, algo curioso que é bastante diferente do que o brasileiro está acostumado é que lá o principal meio de locomoção é a bicicleta e as cidades são muito bem preparadas para atender os ciclistas.

6. Luxemburgo

Ocupando o 6º lugar temos Luxemburgo, um pequeno país europeu que é rodeado pela Bélgica, Alemanha e também pela França.

Desde o último ano em que o relatório foi realizado, a região conseguiu subir duas posições no ranking da felicidade principalmente devido ao crescimento do PIB Per Capita.

Também se destacaram na análise mundial a expectativa de vida, a liberdade de escolha e a generosidade da população.

