Para quem não tem com quem conversar, uma nova função no WhatsApp que está desembarcando na plataforma, está prestes a resolver esse problema.

Com a novidade, você não se sentirá mais sozinho no aplicativo e sempre terá um certo alguém disponível para bater um papo com você.

Sendo assim, veja como funcionará o novo recurso que promete ser a nova companhia de quem se sente só enquanto está usando o WhatsApp.

Chega nova função do WhatsApp que vai beneficiar quem não tem com quem conversar

Conforme apurado anteriormente pelo site especializado WABetainfo, um novo recurso que será implementado na plataforma e pretende colocar um ponto final na solidão dos usuários.

A ferramenta é algo já pedido por muitos usuários e, muito em breve, será liberada para todos os mensageiros da plataforma.

A atualização quer disponibilizar um chat pessoal, para que os usuários tenham a possibilidade de conversar consigo mesmo enquanto navegam no aplicativo.

O recurso ainda está em fase de testes pela empresa Meta, responsável pelo funcionamento do WhatsApp e substituirá a famosa opção dos grupos solitários – grupos com apenas uma pessoa que muitos usuários utilizam para conversar consigo mesmo.

Embora não tenha sido lançada, sabe-se que a nova função será como um bate-papo individual e poderá ter fixação como qualquer outra conversa.

Apesar da empolgação de muitos com a novidade, ainda não se sabe quando a atualização será disponibilizada para todos os celulares.

Mesmo assim, é bom pensar que, em breve, poderemos conversar com nós mesmos sem ter a necessidade de criar um grupo, não é mesmo?

