Justiça determina o fim de bloqueios de rodovias em Goiás e coloca multa para quem descumprir

A Justiça Federal em Goiás determinou o fim dos bloqueios nas rodovias do estado. A decisão foi proferida na noite desta segunda-feira (31).

Desde a noite do último domingo (30), manifestantes ocupam estradas no estado. O protesto é contra a vitória do ex-presidente Lula (PT) nas eleições para a Presidência da República.

O cumprimento é obrigatório e imediato. Aqueles que resistirem serão multados em R$ 10 mil, caso seja participante, e R$ 100 mil, caso lidere ou preste ajuda ao movimento.

Antes da decisão, os manifestantes aguardavam um pedido do presidente Jair Bolsonaro (PL), para que o protesto fosse encerrado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o direito de manifestação, mesmo as margens da rodovia, é assegurado, desde que não cause prejuízo à segurança viária e circulação de usuários da rodovia.