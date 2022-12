Esta é a forma correta de fritar ovo na Airfryer

Para algumas pessoas fritar ovo é um dos maiores desafios da cozinha, afinal, para quem não tem habilidade atingir o ponto certo, quantidade de óleo e assim por diante é um baita trabalho.

Bom, e se você faz parte desse time e tem essa tarefa como um pesadelo, saiba que hoje iremos dar uma aliviada nesse problema para você, isso porque, é possível fazer ovo frito na Airfryer!

Afinal, como fritar ovo na Airfryer?

O primeiro passo (e mais importante) é escolher um recipiente onde o ovo possa ser despejado.

Dê preferência a algo baixo, como um pires, assadeira pequena ou forma, como aquelas usadas no preparo de empadas ou cupcakes. Vale lembrar que esse item deve ser feito de algum material que possa ir no eletrodoméstico.

Além disso, caso o recipiente não seja antiaderente, coloque algumas gotas de azeite, óleo ou manteiga.

Feito isso, quebre o ovo nesse utensílio, tempere com sal e pimenta a gosto por cima.

Depois disso, posicione o recipiente com o ovo na Airfryer, que já deve estar pré-aquecida. Por fim, para fritar o ovo, coloque o ajuste em 180º ou 200º, o tempo médio é de 6 minutos, mas ele pode mudar conforme o gosto da pessoa (se ela quer a gema mais mole ou mais firme).

Depois de passado o tempo na fritadeira, basta retirar o recipiente com o ovo com cuidado para não queimar as mãos e servir logo em seguida.

