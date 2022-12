Ousadia de golpista do WhatsApp viraliza: “bandido honesto”; veja a mensagem

Tem dado o que falar nas redes sociais o print de um “bandido honesto” alertando a vítima que tudo era um golpe e ‘auxiliando-o’ para que, além da quantia perdida, não fizesse uma viagem em vão.

Sérgio Donofre é agricultor e vive com a família em Campinas, interior de São Paulo. Ele contou que teria locado uma casa de praia com o suspeito, pela internet, e pago a quantia de R$ 2,8 mil para assegurar as férias.

O problema foi que tudo não passou de uma enganação. As imagens eram falsas e o dinheiro teria sido furtado pelo estelionatário.

Em entrevista ao G1, o paulista contou que descobriu sobre o crime dois dias antes da viagem, quando recebeu uma mensagem no WhatsApp dizendo para não ir.

“Bom dia Sérgio, estou entrando em contato para pedir que não vá ao local, pois nada do que conversamos existe, tudo não passou de golpe, infelizmente é nosso trampo, estou avisando para que não faça viagem perdida. Deus abençoe vocês”, disse o ousado suspeito.

“Foi uma frustração muito grande, ia a família toda, 15 pessoas, e estavam todos animados porque era dois dias antes da viagem. Minha irmã veio dos Estados Unidos e iria também”, contou Sérgio.

Agora, a vítima segue expondo sobre o ocorrido, já que o perfil fake segue ativo e enganando outras pessoas diariamente. “Ele continua respondendo, continua vendendo a propriedade pra alugar. É importante alertar as pessoas”, concluiu.