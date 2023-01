As últimas décadas do século XX marcaram o mundo! Esse período de antigamente foi marcado pela ascensão da tecnologia no mundo, fim da Guerra Fria e uma explosão no mundo do cinema, audiovisual e música.

Essa época marcou gerações inteiras, desde no campo da moda, cultural e influência de artistas que até hoje arrastam uma legião de fãs.

Naquele tempo, as pessoas agiam bem diferente do que estamos acostumados e, com toda certeza, elas falavam gírias.

Bom, mas como tudo na nossa vida passa por diversas transformações, como a moda, tecnologia e crenças, e é claro que as palavras não ficariam de fora disso, já que existem muitas que eram faladas antigamente, mas que sumiram na língua portuguesa.

Por exemplo, você já deve ter ouvido falar do “vossemecê”, não é mesmo? Em que se referia ao pronome você, mas adaptamos até chegar na palavra que conhecemos hoje.

Mas além dessas muito antigas, existem algumas que seus pais e seus avós diziam, mas que hoje caíram em desuso, acompanhe!

20 palavras que eram muito faladas antigamente e acabaram esquecidas:

Patota

Breguete

Troço

Duca

Antenado

Gororoba

Ceroula

Safanão

Chumbrega

Sirigaita

Supimpa

Quiprocó

Tabefe

Pachorra

Balela

Basbaque

Petiz

Bulhufas

Lorota

Alpendre

