Mulher ganha neném e ao sair da maternidade descobre que não é a mãe da criança; entenda o que aconteceu

Uma mulher deu à luz a uma criança e, ao sair da maternidade, descobriu que o filho, na verdade, não era dela por conta de um enorme erro cometido pela clínica.

A argentina, que preferiu não se identificar, contou ao jornal La Nación que já estava saindo do hospital com o recém-nascido e o esposo quando percebeu que os documentos do pequeno estavam estranhos.

Ela contou que o tipo sanguíneo dele não combinava em hipótese alguma com o dela e nem mesmo com o do pai. Foi então que se recordaram sobre ter realizado o método da fertilização in vitro para conceber a criança e poderia ter ocorrido um erro lá.

O casal realizou um teste de DNA para confirmar os traços biológicos com o bebê, já que teriam disponibilizado os óvulos e espermatozóides para a fecundação e, de fato, não tinham ligação genética com o filho gerado.

A clínica foi procurada e o advogado, Vadim Mischanchuk, disse ao jornal que não sabia ainda apontar em que etapa do processo aconteceu o erro.

“Nos colocamos à disposição da Polícia e da Justiça. Em relação à família que teve o bebê e ao restante das pessoas envolvidas, foram tomadas as medidas que consideramos necessárias. O protocolo foi revisto cem vezes e não foi encontrado onde poderia ter ocorrido essa situação”, disse.

Os verdadeiros pais biológicos, agora, estão sendo procurados pela Justiça argentina para saber como querem proceder com a situação.