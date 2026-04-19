Dia de descaso a mais com o fim da escala 6×1 pode ser usado para fazer bico?

Possível mudança na jornada reacende debate sobre renda extra e levanta dúvidas entre trabalhadores sobre o uso do tempo livre

Gabriel Yuri Souto - 19 de abril de 2026

(Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

O fim da escala 6×1 trouxe uma nova dúvida para muitos trabalhadores: o dia extra de descanso pode servir para fazer bico? Com a possível mudança na jornada, que prevê dois dias de folga por semana, essa discussão ganhou força entre pessoas que querem aumentar a renda.

Hoje, a escala 6×1 mantém seis dias de trabalho para um de descanso. No entanto, propostas em discussão no Congresso tentam reduzir a jornada semanal e garantir dois dias de folga, aproximando o modelo do 5×2.

Trabalhador pode fazer bico no dia de folga?

De forma geral, a legislação trabalhista não proíbe outra atividade no dia de folga. Ou seja, o trabalhador pode usar esse tempo para fazer bico, desde que respeite algumas regras.

Ainda assim, o contrato de trabalho merece atenção. Isso porque algumas empresas incluem cláusulas de exclusividade ou restrições para atividades paralelas, principalmente quando envolvem concorrência direta.

Além disso, o trabalhador precisa garantir que o segundo serviço não atrapalhe seu desempenho na função principal.

Descanso continua sendo um direito importante

Mesmo com a possibilidade de renda extra, o descanso semanal continua sendo um direito essencial. A lei garante esse período para preservar a saúde física e mental do trabalhador.

Com o fim da escala 6×1, a proposta tenta ampliar esse tempo de recuperação e melhorar a qualidade de vida. Por isso, embora o bico possa acontecer, especialistas costumam alertar para o risco de sobrecarga.

Mudança ainda não virou lei

Outro ponto importante envolve o estágio atual da proposta. O fim da escala 6×1 ainda não entrou em vigor e segue em discussão no Congresso Nacional.

Enquanto isso, empresas e trabalhadores acompanham o debate e tentam entender como a possível mudança pode afetar a rotina de trabalho.

Equilíbrio deve pesar nessa decisão

Com mais tempo livre, muita gente pode enxergar uma oportunidade de renda. Por outro lado, outras pessoas podem preferir usar o dia extra para descansar, estudar ou ficar com a família.

Nesse cenário, o principal desafio será encontrar equilíbrio. Afinal, a proposta do fim da escala 6×1 busca melhorar a qualidade de vida e não apenas abrir espaço para mais trabalho.

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