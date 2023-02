Do amador ao profissional: 5 locais em Anápolis para aprender a nadar

Aprender a nadar é algo de extrema importância para todos, principalmente durante algumas épocas específicas do ano, que esta habilidade se torna ainda mais necessária para até mesmo salvar vidas.

Para se ter uma ideia desta relevância, com a proximidade do Carnaval, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) iniciou nesta semana a “Operação Carnaval”.

A iniciativa foi desenvolvida devido ao aumento do número de casos de afogamento em épocas festivas e busca principalmente conscientizar os turistas a respeito dos cuidados que devem ser tomados em lagos, cachoeiras e rios e o abuso de bebidas alcoólicas.

Além disso, a nova onda de enchentes em Anápolis fez com que a natação se tornasse uma verdadeira tábua de salvação. Isso porque, por exemplo, regiões como a Brasil ou a Amazilio Lino de Sousa são famosas pelos alagamentos, fato este que aumenta o número de pessoas ilhadas ou levadas pela chuva.

Enquanto ainda não há uma forma de acabar com esses tipos de acidentes aquáticos e a arquitetura urbana não supera os desastres naturais, o Portal 6 preparou para você uma seleção de lugares em Anápolis para aprender a nadar, ou para melhorar suas habilidades.

Confira alguns locais:

1 – Academia Nada Melhor

Presente na Vila Góis, a Academia Nada Melhor fornece aulas de natação desde o infantil ao adulto, sendo quatro anos a idade mínima.

O local conta com piscina aquecida e os alunos podem realizar a modalidade esportiva de segunda a sexta-feira.

O espaço fornece planos mensais e assinatura semestral, com parcelas que vão de R$ 140 à R$ 180, dependendo do pacote escolhido e de quantas vezes por semana a aula será realizada.

Os interessados podem entrar em contato por meio do número telefônico (62) 3311-4488.

2 – Academia Acqua Vida

Localizada no Parque das Nações, a Academia Acqua Vida é mais uma opção de local que apresenta aulas tanto para o público adulto como para o infantil.

O espaço possui piscina coberta e pré-aquecida, funcionando de segunda à sexta-feira.

A academia cobra uma taxa de matrícula de R$ 20 e os planos mensais são de 3 x por semana por R$ 170, ou de 2 x por semana pagando R$ 160.

Para mais informações, é possível entrar em contato por meio do número (62) 9322-6289.

3 – Academia Sérgio Borges

Com a localização privilegiada do Setor Central, a Academia Sérgio Borges possui piscina pré-aquecida para atender ao público adulto e infantil.

O espaço funciona de segunda à sexta-feira, com aulas das 07h às 20h, e é cobrado uma taxa de matrícula no valor de R$ 100.

Os planos mensais para aulas duas vezes na semana para o público infantil custam a partir de R$ 169, enquanto o adulto está a partir de R$ 199.

Os contatos podem ser realizados através do telefone (62) 3943-7930.

4 – Academia New Fit

A partir de 1 ano e meio de idade, a Academia New Fit, localizada no Anápolis City, atende tanto o público infantil como o adulto.

A matrícula adulto custa R$ 60, enquanto as crianças pagam uma tarifa de R$ 75.

Os planos variam de acordo com a quantidade de vezes na semana que o aluno deseja realizar as aulas e vão de R$ 169 à R$ 309.

Os anapolinos interessados em se inscrever podem contatar a academia por meio do número telefônico (62) 99192-1104.

5 – Sesc Anápolis

Por fim, mas não por isso menos importante, o Sesc Anápolis, presente no bairro Jundiaí, também fornece aulas de natação e com valores mais em conta para os trabalhadores do comércio e conveniados.

O espaço atende crianças a partir de 09 anos, fornecendo também natação para o público adulto.

Os trabalhadores do comércio podem optar por planos de 2x R$ 60 ou 3x R$ 80. Para os conveniados, as aulas saem por 2x R$ 75 ou 3x R$ 100.

Por outro lado, os pacotes para o público geral são de 2x R$ 90 ou 3x R$ 120.

É possível entrar em contato para consultar mais detalhes através do número (62) 3902-6900.