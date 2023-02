Usuários do coletivo em Goiânia poderão utilizar o Cartão Família durante o feriado de Carnaval

O programa Cartão Família – novo modelo de bilhetagem do transporte coletivo da Região Metropolitana de Goiânia – poderá ser utilizado pelos usuários do transporte coletivo da capital ao longo do feriado de Carnaval desta terça-feira (21).

A iniciativa, lançada no dia 10 de fevereiro, permite que até seis integrantes de uma mesma família consigam fazer até quatro viagens diárias aos finais de semana e feriados, pagando o valor de uma única passagem de R$ 4,30.

De acordo com a Prefeitura de Goiânia, até o momento, mais de mil usuários do transporte coletivo já realizaram o cadastro para ter acesso ao benefício.

Para requisitar o Cartão Família, um responsável familiar deve acessar o site www.sitpasss.com.br e preencher os formulários com os dados de todos os membros da família que estão vinculados a ele. Os cartões serão entregues nos terminais da capital ou na loja Sitpass localizada no edifício Parthenon Center, no Centro.

Segundo o secretário-geral de Governo e presidente da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo (CDTC), Adriano da Rocha Lima, a novidade visa atender os anseios da população que utiliza diariamente o sistema.

“Adotar tarifas mais flexíveis, que permitam um número maior de viagens pagando o valor de uma única passagem, é entender a necessidade do usuário do transporte e ampliar as suas vantagens”, afirmou.