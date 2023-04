Anápolis fica atrás de Aparecida em número de novas empresas abertas em 2022, aponta Juceg

As cidades de Anápolis e Aparecida são dois dos principais polos econômicos do estado de Goiás, competindo para ver quem fica logo atrás de Goiânia em questão de importância para a geração de renda.

No entanto, o município da região metropolitana da capital levou vantagem em relação à abertura de empresas no ano de 2022.

Isso porque, segundo dados da Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) enviados ao Portal 6, Anápolis registrou 3,6 mil novos empreendimentos a menos do que Aparecida de Goiânia nesse período.

Conforme o levantamento, a cidade abriu 9,5 mil empresas em 2022, sendo 2,1 mil sem condição de Microempreendedor Individual (MEI).

Os setores que mais se destacaram foram os de promoções de vendas (915), comércio de roupas e acessórios (809) e obras de alvenaria (563).

Na sequência, estão os serviços especializados de apoio administrativo (513), e lojas de venda de bebidas (497) completam a lista.

Aparecida, por sua vez, teve números superiores, com 13,1 mil empresas abertas, sendo 2 mil sem condição de MEI.

Assim como Anápolis, os setores de promoção de vendas (1.227) e comércio de vestuários (1.074) ficaram no topo da tabela.

No entanto, surge uma ligeira diferença no terceiro lugar do ranking. Isso porque os empreendimentos de serviços especializados de apoio administrativo (868) ocuparam a colocação.

Por fim, em 4º lugar ficou o setor de lojas de bebidas (825) e empreendimentos de instalação e manutenção elétrica (817).