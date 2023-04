O pão com ovo está para o brasileiro no café da manhã assim como o arroz e feijão está no almoço para nós.

Afinal, esse clássico lanche se tornou um coringa na vida de qualquer um, sendo capaz de matar a fome e de quebra, ser muito nutritivo.

Bom e para fazer ele, não tem segredo. Pode ser por meio de uma frigideira, sanduicheira, forno, assadeira e torradeira.

Mas, já pensou em fazer esse clássico na Air Fryer?

Aprenda a fazer pão com ovo na air fryer em apenas 10 minutos; fica uma delícia:

Para fazer essa versão diferente desse lanche você vai precisar de um pão francês, dois ovos, duas fatias de queijo da sua preferência, como mussarela e temperos a gosto, como sal e orégano.

O primeiro passo é dividir o pão no meio e amassar o seu miolo para dentro, formando uma espécie de buraco dentro do pão.

Assim, em cada um dos lados quebre um ovo, como se o pão fosse o recipiente. Feito isso, cubra com a fatia do queijo e tempere como quiser.

Agora deixe na Air Fryer por 10 minutos a 180 graus e voilà!

Agora você tem um lanche incrível, delicioso, super crocante e que vai economizar o gás da sua casa.

