Com certeza, se você é antenado nos conteúdos digitais, já deve ter visto alguma cozinheira utilizando prendedor de roupa preso nas panelas de cozinhar e se perguntado o porquê.

Então, hoje decidimos explicar quais os benefícios de usar o item de madeira nas vasilhas de alumínio na hora de cozinhar e essa dica pode facilitar bastante sua vida. Confira!

Entenda por que têm muitas donas de casa colocando prendedor de roupa preso nas panelas:

1. Substitui a tampa

Muitas pessoas que cozinham sofrem diariamente com a falta de tampas com tamanhos certos para cada panela, já que nem todas vêm acompanhadas da parte superior.

Então se a ideia é impedir que os líquidos subam (superaquecidos) e transbordem à panela, os prendedores podem ser boas alternativas.

Isso porque ao tocar na madeira, o líquido retorna para baixo, poupando aquela sujeira chata de limpar.

2. Ajuda no cozimento

Se o problema for aquele excesso de água acumulada nas tampas, durante o cozimento dos alimentos, o prendedor também pode ajudar, e muito!

Nesse caso, basta colocar os objetos de madeira nas bordas das panelas e usar a tampa por cima, criando um espaço para rodízio de ar.

Assim, a abertura permitirá que o vapor saia parcialmente e as gotículas não umedecerão os alimentos e nem prejudicarão o processo de cozimento.

Mas cuidado! Apenas os prendedores de madeira e ferro podem ser usados. Se tentar utilizar o de plástico, provavelmente ele derreterá e poderá contaminar toda a comida.

Além disso, as panelas de vidro e louça fina não devem ser utilizadas para este experimento. Apenas as de alumínio, ferro e barro que são as indicadas.

