Alguns homens não conseguem se comunicar muito bem com as mulheres, principalmente se tratando dos mais tímidos.

Nessas horas, até algumas frases ficam pendentes ou nas entrelinhas, porque eles bem que tentam, mas não conseguem dizer com para as parceiras.

6 frases que os homens bem tentam, mas não conseguem dizer às mulheres:

1. Estou com outra

Começando nossa lista, certos homens possuem dificuldade em dizer às mulheres que estão com outra ficante, namorada ou parceira.

Isso quer dizer que alguns deles preferem manter tudo no off e continuar as traições, do que de fato abrir o jogo.

Tudo isso pode acontecer ou por medo de perder a atual, vergonha por ter errado ou receio do que viria.

2. Precisamos ter uma conversa séria sobre nós

Para alguns caras, é muito difícil tomar iniciativa em dizer que precisam ter uma conversa sobre o casal.

Sendo assim, para muitos deles, mesmo quando estão incomodados, optam por ficar calados, fugindo do acerto de contas.

3. Essa roupa não fica bem em você

Cá entre nós, é muito difícil dizer à mulher que não curtiu muito a roupa dela, afinal, todos sabem o empenho que elas dão para entregar o melhor look.

Por isso, muitos homens buscam formas de dizer isso nas entrelinhas, mas não conseguem muito, porque possuem medo de chateá-las.

4. Eu te amo

Em muitos casais, é raro o “eu te amo” partir inicialmente do cara.

O que acontece é que muitos deles possuem vergonha de falarem abertamente sobre seus sentimentos e emoções.

5. Você não é louca, eu que errei

Para os homens que são mais orgulhosos, assumirem que estão errados é uma verdadeira faca atravessando o peito.

Logo, esse é mais um tipo de frase que eles até tentam, mas não conseguem dizer as parcerias, já que não gostam de dar o braço a torcer.

6. Eu não gosto do tempero da sua comida

Por fim, alguns homens chegam a tremer nas bases na hora de mandar a real para a parceira sobre o tempero da comida dela.

Por isso, eles até tentam, mas não falam.

