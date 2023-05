Para os cafezeiros, a notícia pode parecer um tanto curiosa, mas a verdade é que cada vez mais pessoas estão colocando sal dentro da xícara de café e o motivo pode te surpreender.

O cientista de alimentos, Alton Brown, explicou que a mistura inusitada pode resultar em uma série de benefícios para os consumidores da bebida tradicional.

Além deste estudo, uma série de outros especialistas têm investigado a junção do sal e do café para melhorar a vida de quem o consome em grande quantidade (o que é comum, mas prejudicial).

Então, se você é uma dessas pessoas que não abandona a xícara por nada e deseja sofrer menos com as reações ruins do líquido, confira agora como uma simples pitada de sal pode te ajudar. Veja!

Entenda por que cada vez mais pessoas estão colocando sal dentro da xícara de café:

1. Amenizar o ácido

O principal ponto julgado pelos cientistas é que o mineral pode ser capaz de reduzir, e muito, a acidez do café.

Com isso, problemas de azia, queimação e até gastrite, em casos extremos, podem ser atenuados com essa mistura.

Os investigadores da ciência também reforçam que não necessariamente é preciso colocar quantidades grandes, como se fosse um açúcar. Apenas uma pitada já é o suficiente para obter os benefícios.

No Taiwan, por exemplo, já é possível perceber em cafeterias do país inteiro que a técnica foi adotada com sucesso.

Logo, ao pedir um pingado ou um simples café preto, haverá a opção de acrescentar o sal. Nos Estados Unidos, alguns estados também adotaram o novo costume.

2. Melhorar os índices de sódio no corpo

Seguindo os estudos, um acupunturista de Orlando (EUA), Anis Khalaf, disse recentemente, no TikTok, que beber “quantidades excessivas de café também pode fazer com que o corpo perca sódio”.

Com isso, se você tem o hábito de beber muito café, adicionar pitadinha do mineral pode ser uma boa alternativa suplementar para o corpo.

Além disso, a opção poderá neutralizar as notas amargas da bebida, tipicamente bebida quente.

3. Sabor excêntrico

Por fim, mas não menos importante, os adotantes da prática também enfatizaram que o costume pôde ressaltar o sabor do café, trazendo menos acidez e mais suavidade para o paladar.

Se você bebe café todos os dias, talvez valha a pena conferir a técnica e descobrir se as dicas são realmente justas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!