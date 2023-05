Muito além do recebimento de um auxílio, os beneficiários do programa Bolsa Família também têm direito a outros programas no Brasil.

Esses benefícios podem servir para melhorar a qualidade de vida das famílias que se enquadram nos parâmetros exigidos por cada programa.

6 benefícios que quem recebe Bolsa Família também têm direito no Brasil

1. CadÚnico

Um dos direitos que os beneficiários do Bolsa Família podem requisitar é a participação no programa Cadastro Único (CadÚnico).

O instrumento é uma forma de registro que permite ao Governo Federal identificar a caracterizar as famílias brasileiras que vivem em situação de baixa renda, além de ser também um pré-requisito para participação em mais de 30 programas e serviços.

2. Tarifa Social de Energia

O programa de Tarifa Social de Energia Elétrica é mais um direito que, talvez, muita gente desconhece. O benefício oferece desconto na conta de luz para às famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico.

A dedução é dada conforme o consumo mensal de cada família, que pode variar de 10% a 65%,até o limite de consumo de 220 kWh.

3. Minha Casa, Minha Vida

Outro direito que as pessoas podem pleitear é o Minha Casa, Minha Vida (MCMV). A medida é um programa de habitação federal do Brasil oferece subsídios e taxas de juros abaixo do mercado para facilitar a aquisição de imóveis populares e conjuntos habitacionais.

Para participar pelo MCMV, as famílias selecionadas precisam preencher alguns requisitos sociais e de renda, além de não possuir imóvel em seu nome.

4. Isenção de taxas para o Enem

Para quem está pensando em fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), e possui o benefício do Bolsa Família, há também a possibilidade de solicitar a isenção de taxa de pagamento para o exame. Então, fica a dica!

5. ID Jovem

Outro direito que pode ser solicitado pelos beneficiários é o ID Jovem. O item consiste em um documento virtual que oferece a esses jovens descontos ou gratuidade em atividades culturais, esportivas e de lazer, como ingressos para cinema, teatro, shows, eventos esportivos e viagens interestaduais de ônibus.

O programa tem o objetivo de promover a inclusão social e o acesso aos direitos culturais e de mobilidade para jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

6. Vale Gás

Por fim, outro benefício é o Vale Gás. O item é um benefício social oferecido pelo Governo Federal do Brasil e consiste em um auxílio financeiro destinado a famílias de baixa renda para a compra de botijões de gás de cozinha, também conhecidos como GLP (Gás Liquefeito de Petróleo).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!