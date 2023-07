6 coisas que quem quer deixar de se estressar com facilidade deve parar de fazer

Existem pessoas que possuem uma capacidade de se estressar com facilidade e, para evitar picos de raiva, é bom abandonar algumas atitudes nocivas consigo mesmo.

A verdade é que a vivência do dia a dia pode ser exaustiva, principalmente com o trabalho, estudos e as relações interpessoais também.

Então, para manter a sua saúde mental em paz, é bom excluir algumas atitudes e ações do cotidiano. Assim, as chances de sofrer picos de estresse podem diminuir.

Confira abaixo a lista que separamos para auxiliar neste processo. Veja!

6 coisas que quem quer deixar de estressar com facilidade deve parar de fazer:

1. Aceitar muitas responsabilidades

Saiba dizer “não” quando já estiver sobrecarregado. Não se sinta culpado por recusar tarefas adicionais se não puder lidar com elas. Além de preservar sua saúde mental e física, também estará estabelecendo limites saudáveis em qualquer círculo social.

2. Ignorar a importância do descanso

Ter uma boa noite de sono é fundamental para reduzir o estresse. Certifique-se de descansar adequadamente, por no mínimo 08h. Isso fará com que seu corpo consiga o relaxamento necessário para continuar com os afazeres no próximo dia.

3. Isolar-se

Busque apoio social. Converse com amigos, familiares ou até mesmo um terapeuta para compartilhar suas preocupações. Guardar tudo em silêncio pode ser altamente prejudicial para o seu emocional.

4. Consumir muito café e estimulantes

O consumo excessivo de cafeína pode aumentar a ansiedade. Tente limitar seu consumo ou optar por alternativas mais leves. A agitação promovida por essa bebida pode interferir no estresse também.

5. Ficar sem fazer exercícios

Praticar atividades físicas é uma ótima maneira de liberar o estresse e melhorar o humor. Pessoas sedentárias tendem a ser mais nervosas e impulsivas.

6. Exigir perfeição de si mesmo

Aceite que todos cometem erros e que a perfeição não é realista. Dê o seu melhor e reconheça suas conquistas.

