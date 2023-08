Presunto e muçarela é uma combinação perfeita para diversos pratos, lanches e petiscos, certo? Todo mundo é apaixonado por essa dupla, mas já se perguntou qual a melhor maneira de armazenar os produtos de uma forma que eles durem mais?

Bom, é de conhecimento amplo que a durabilidade desses itens na geladeira não é das maiores e que acabam vencendo ou estragando antes do esperado.

Acontece que existem alguns truques para não ter prejuízo com a dupla dinâmica das receitas e talvez você ainda não saiba disso.

Para explicar melhor, separamos algumas abaixo, muito fáceis e práticas, que poderão ajudar a conservar mais o presunto e muçarela na geladeira e conseguir consumir depois de alguns dias. Confira!

Esta é a forma correta de guardar presunto e muçarela na geladeira:

Pois bem, a primeira coisa que deve ser feita para não lidar com desperdícios e prejuízos é não comprar grandes quantidades, se não tiver certeza que conseguirá comer tudo muito rápido.

Se você morar sozinho, por exemplo, opte por quantidade menores.

Mas vamos à dica séria para fazer com que esses dois produtos durem mais. Primeiro serão necessárias vasilhas com tampas firmes (que lacrem e não deixem que outros ares entrem e contaminem a comida).

Dentro da vasilha, coloque na parte inferior uma folha de papel toalha ou guardanapos. Forre bem e depois coloque as fatias dobradinhas.

O papel agirá ‘sugando’ todo o líquido tipicamente liberado pelo presunto e muçarela. Esse líquido, inclusive, é um dos principais fatores contribuintes para a perda de durabilidade dos produtos.

Além do mais, ao ficarem lacrados, as chances de ressecarem diminuem. Você já deve ter percebido que deixar o queijo aberto na geladeira o endurece, né? Pois é, com essa dica, não haverá mais sofrimento.

E por último: não deixe a vasilha na parte inferior da geladeira ou na porta. Os dois alimentos precisam estar constantemente resfriados e em uma temperatura mais baixa. O ideal é naquela gaveta superior, fechada e mais resfriada que os demais lugares.

