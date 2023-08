Em novo aceno a Major Vitor Hugo, Roberto cogita migrar para o PL

Atento aos movimentos do PP em âmbito nacional, Roberto Naves (PP) pode estar de saída do partido. Caso a sigla decida desembarcar no Governo Lula, o prefeito de Anápolis cogita se mudar para o PL.

A chegada de Roberto ao partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é um aceno mais do que claro a Major Vitor Hugo (PL).

Sem conseguir uma solução caseira dentro do PP para sucedê-lo na Prefeitura de Anápolis em 2024, o prefeito vem cortejando o ex-deputado federal nas últimas semanas, mas ainda não conseguiu convencer o aliado de Bolsonaro.

Presidente estadual do PP, Alexandre Baldy garantiu recentemente a vereadores de Anápolis que o partido terá um candidato em 2024. Desta forma, a saída de Roberto seria mais um indicativo de que ele realmente não possui um nome forte.

Rompimento entre vereadores pode chegar ao fim

Após discussões acaloradas nos corredores da Câmara de Anápolis, Cleide Hilário (Republicanos) e Delcimar Fortunato (Avante) podem fazer as pazes nos próximos dias.

À Rápidas do Portal 6, a vereadora afirmou que Delcimar a chamou para conversar para que possam retomar a parceria no parlamento.

Aumento de equipes da Saneago trabalhando na operação tapa buracos em Anápolis

A Saneago irá aumentar de 05 para 08 o número de equipes trabalhando na operação tapa buracos em Anápolis.

A medida foi tomada após reunião do prefeito Roberto Naves após reunião com Ricardo Soavinski, presidente da companhia.

Padre Clayton está de saída da Santa Casa

Responsável por gerir a Santa Casa, Padre Clayton está de saída da instituição. A partir de agora, o religioso poderá ser encontrado na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, na Vila Jaiara. A missa de posse canônica está marcada para 13 de agosto, às 19h.

Fontes ouvidas pela Rápidas do Portal 6 garantem que a decisão de sair não foi de livre e espontânea vontade do pároco e que na verdade “saíram com ele”.

Novos ônibus do Eixo Anhanguera serão adquiridos em 2024

Durante entrevista para o jornalista Jackson Abrão, o secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, anunciou que 65 ônibus elétricos serão adquiridos a partir de janeiro de 2024 para substituir a atual frota do Eixo Anhanguera.

Além disso, todas as plataformas e terminais que compõem o corredor metropolitano serão reformadas até o fim do próximo ano. O investimento será de aproximadamente R$ 400 milhões.

Pensando em 2024, mas sem resolver os problemas de 2023

Questionada por um seguidor nas redes sociais se sairia candidata ao Paço Municipal ou a Câmara de Vereadores em 2024, a vereadora Gabriela Rodart (PTB) disse estar pensando nas possibilidades, mas que deve vir à reeleição.

Vale lembrar que o Ministério Público Eleitoral (MPE) deu parecer positivo a cassação do mandato de Rodart por infidelidade partidária no último mês de julho.

Nota 10

Para a campanha “Adote um Idoso” que está sendo realizada em Anápolis. Idealizada pelo delegado Manoel Vanderic, titular da Delegacia do Idoso de Anápolis (DEAI), a campanha visa que a população presenteie e crie vínculos com os idosos que vivem em abrigos de Anápolis.

Nota Zero

Para os seguidores da Igreja Casa nas redes sociais que desaprovaram a presença do ex-cantor gospel Jessé Aguiar no templo e proferiram ofensas homofóbicas.

O artista, que é assumidamente homossexual, foi convidado para ministrar a palavra no culto do último domingo (06).