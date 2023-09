Recusa de pedaço de carne faz irmãos tentarem matar homem em churrasco

A recusa em compartilhar um pedaço de carne quase teve um desfecho trágico, após dois irmãos tentarem matar um homem a facadas durante um churrasco em uma distribuidora, em Aparecida de Goiânia. A situação aconteceu no sábado (02).

As desavenças tiveram início logo depois que os suspeitos chegaram ao local querendo comer os alimentos que estavam ali. As informações foram apuradas pelo Mais Goiás.

Ao ver a situação, a vítima, que estava no evento, explicou para os supostos autores que todos haviam contribuído para a ação e que, caso quisessem degustar, teriam que ajudar financeiramente.

Embora a situação parecesse ter sido controlada, com a evasão dos indivíduos do local, a calmaria rapidamente deu lugar a uma confusão. Isso porque os dois homens retornaram ao ambiente com um facão e outra faca de grande porte.

Nesse momento, um dos suspeitos, segundo a vítima, tentou mexer na churrasqueira, ainda insistindo para comer o alimento. No entanto, ele foi, novamente, abordado pelo mesmo homem que afirmou que “se quisessem comer carne, deveriam contribuir”, fato este que motivou a briga que deixou a vítima ferida.

A Polícia Militar (PM) foi acionada. Já no local, e ao ver os agentes, os suspeitos tentaram escapar, mas foram capturados pela equipe e levados até à Central de Flagrantes.

Eles irão responder por tentativa de homicídio por motivo fútil.