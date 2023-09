São inacreditáveis os detalhes da mansão mais cara à venda em Goiânia

Uma mansão que parece ter sido construída para um astro do cinema está à venda em Goiânia. Ao todo, são 11 suítes e uma área impressionante de 5.000 m² que garantem o preço mais alto da capital.

Localizado no condomínio Portal do Sol Golfe Green, o imóvel possui uma área construída de 2.600 m². A mansão, que possui influências da arquitetura norte-americana, custa R$ 28 milhões – ou US$ 5,8 milhões, como foi divulgado pela imobiliária Prime Imóveis.

Ao lado do Goiânia Golfe Club, somente o terreno custa aproximadamente R$ 10 milhões. No entanto, a casa está sendo oferecida completamente mobiliada.

Com pé direito amplo, entradas triangulares, área externa branca e telha americana, não há dúvidas de que o antigo proprietário tenha se inspirado nas mansões encontradas nos Estados Unidos.

Todas as 11 suítes são climatizadas e possuem vistas impressionantes. O quintal, por exemplo, possui uma piscina com área de churrasco, enquanto a entrada conta com uma área verde digna da Casa Branca.

No hall de entrada, duas escadarias sobem paralelamente e dão destaque para um lustre. A cozinha, por sua vez, possui piso em madeira e amplo espaço.