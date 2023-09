Todas as pessoas que dirigem e tem o seu próprio carro em casa já ouviu falar sobre os itens básicos que são necessários de guardar dentro do porta-luvas para situações de emergência. Mas eu duvido que já tenha escutado algo sobre espuma de barbear.

Kits de primeiros socorros, água, papel higiênico e ferramentas são utensílios bem comuns de se armazenar no seu veículo. Porém algumas pessoas começaram a transportar o creme espumante de rosto, que facilita no processo de retirar os pelos. O motivo é o mais impressionante.

Bom, a questão é que este simples item pode ser bem mais útil do que imaginamos e, se você está curioso para saber quais os benefícios do creme de barbear além de não empolar a face na hora de barbear, confira as dicas abaixo! Veja só!

Entenda por que muita gente tem deixado espuma de barbear guardada no porta-luva do carro:

Em dias de chuva, quando é bem comum percebermos os vidros embaçando, principalmente do para-brisa, é fundamental ter algo para auxiliar na limpeza. Isso porque a neblina e o vidro embaçado podem prejudicar a visão do motorista e até mesmo provocar um acidente.

E é neste momento que é fundamental ter a espuma de barbear guardada no porta-luvas do carro. Esse simples material é capaz de agir desembaçando as superfícies transparentes, colaborando para que não sujem outra vez.

Para isso, basta ter em mãos uma flanela macia, sem pelos e fiapos. Com ela, será possível passar o creme por toda região necessária, acabando com as dificuldades dos períodos chuvosos.

Um outro adendo é que ele pode ser utilizado nos vidros de trás também, para desembaçar todos os lados e o motorista manter a visão panorâmica, de dentro do veículo.

Mais funções

Para limpar o forno, utilize creme de barbear aplicando uma pequena quantidade em uma esponja e esfregando nas superfícies internas do forno. Em seguida, enxágue com água limpa para deixá-las brilhando.

Para eliminar os rangidos das portas, aplique creme de barbear nas dobradiças que estão causando o ruído desagradável, utilizando papel toalha. Certifique-se de mover a porta várias vezes para que o creme penetre completamente nas dobradiças. Com o tempo, você notará a redução ou eliminação desses sons irritantes.

