O que já sabe sabe sobre o desaparecimento do jovem que saiu para beber com amigos e não voltou; buscas continuam

Equipes da Polícia Civil (PC) estão sendo mobilizadas nesta terça-feira (10) para buscar imagens e evidências que possam indicar o paradeiro do jovem Rhander Lima Diogenes da Nóbrega, de 20 anos, que está desaparecido desde 1º de outubro, após sair para beber com um amigo em uma residência no Parque Atheneu, em Goiânia.

Ao Portal 6, a delegada do Grupo de Investigação de Desaparecidos (GID), Ana Paula Machado, se limitou a dizer que, neste momento, as autoridades estão empenhadas para tentar obter novidades que indiquem o que aconteceu com o jovem.

De acordo com ela, por se tratar de um desaparecimento, os detalhes do caso seguem sendo mantidos em sigilo no intuito de garantir a segurança da vítima.

Entretanto, segundo a tia do jovem, Dora Lima, um amigo próximo da vítima, que estava com ele no dia do desaparecimento, relatou ter visto Rhander entrando em um carro Siena escuro, juntamente com uma pessoa desconhecida, momentos antes de desaparecer.

Conforme relatado pela familiar ao Portal 6, na data do sumiço, o vendedor teria chegado na residência por volta das 01h e conversado com a esposa, Thallyta Borges, com quem estava terminado.

Na ocasião, ele teria afirmado que gostaria de resolver a situação matrimonial, mas que antes iria beber com um amigo e que, logo, retornaria para a casa.

Após a saída do companheiro, a mulher chegou a enviar algumas mensagens pedindo para que ele não demorasse no local, mas, por volta das 03h59, as mensagens pararam de ser recebidas. Ao tentar ligar para ele, o telefone também caiu direto para a caixa postal.

Em depoimento, Thallyta alegou não saber onde o amigo, com quem o companheiro teria se encontrado, mora e que já tentou entrar em contato com todos os conhecidos dele para obter informações sobre o paradeiro, o que foi em vão.

O jovem trajava uma camiseta escura com a palavra “Deboxe” e com alguns desenhos de carros, além de uma bermuda com a frase “Heineken”.