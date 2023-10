Cozinhar feijão pode ser uma missão e tanto, devido ao medo coletivo com panelas de pressão. E, para deixar o feijão cremoso e gostoso, pode ser ainda mais complicado quando não se sabe as dicas dos chefs de sucesso.

Facilitando e descomplicando as coisas, decidimos separar um passo a passo muito útil para os cozinheiros de plantão não enfrentarem mais problemas com esse prato tradicional do dia a dia brasileiro.

E aí, está curioso para saber essa receita completa? Então confira logo abaixo!

A receita de sucesso que os chefs usam para deixar o feijão cremoso e gostoso:

Bom, para começar, é preciso dar início à receita um dia antes, colocando os grãos de molho em uma bacia com água (por cerca de 12h).

Mas, caso esteja com muita pressa, ferva 01 litro de água e deixe o feijão de molho por cerca de 02h.

Depois, despeje os caroços amolecidos na panela de pressão e cubra a metade da vasilha com água. Tampe-a e deixe em fogo alto. Assim que pegar pressão, cronometre 20 minutos.

Agora, é só desligar o fogo e esperar esfriar. É importante ter cuidado na hora de retirar a pressão, para não causar uma explosão.

Enquanto aguarda, aproveite para cortar bacon e calabresa em cubinhos. Frite tudo com óleo, alho e cebola.

Quando abrir a panela de pressão, retire o feijão, junte os grãos ao bacon e à calabresa. Refogue tudo e mexa bem, até que o caldo engrosse bastante.

Depois, é só convidar toda a galera e servir ele quentinho, cremoso e gostoso demais.

Atenção!

Respeite a capacidade máxima de alimentos recomendada pelo fabricante da sua vasilha de alumínio. Panelas de pressão tem um limite de volume para evitar acidentes e sobrecarregá-la pode ser um perigo.

