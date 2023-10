Pode parecer uma atividade fácil demais, mas só quem já se chateou tentando fazer um ovo cozido e percebendo que ele se quebrou durante o processo sabe o quanto isso pode ser frustrante, certo?

Bom, para facilitar a sua vida, existem algumas diquinhas que as avós adoram ensinar para os filhos e netos. Você pode até duvidar, mas, seguindo o passo a passo que mencionaremos abaixo, é quase impossível se decepcionar cozinhando um ovo.

Quer saber como ter o seu alimento proteico e intacto? Confira as sugestões abaixo então!

O truque de vó para fazer ovo cozido e não deixar ele quebrar:

1. Escolha os ovos frescos

Use ovos frescos, pois eles têm menos probabilidade de rachar durante o cozimento. Os ovos mais velhos têm uma clara que se contrai e adere mais fortemente à membrana interna, o que pode levar a rachaduras.

2. Fure a extremidade larga do ovo

Use uma agulha ou alfinete para fazer um pequeno furo na extremidade mais larga do ovo. Isso permite que o ar escape durante o cozimento, reduzindo a pressão interna e ajudando a evitar rachaduras.

Neste processo tenha muito cuidado, pois se for algo mais largo que o furo de uma agulha, existem sérios riscos de quebrar o alimento antes da hora.

3. Prepare a panela

Coloque os ovos em uma única camada no fundo de uma panela. Certifique-se de que eles não estejam muito apertados, pois isso pode aumentar o risco de danificar a casca.

4. Cubra os ovos com água fria

Adicione água fria suficiente para cobrir os ovos completamente até a borda. A água deve estar cerca de 2,5 cm acima dos ovos, uma média de altura de dois dedos.

5. Aqueça gradualmente

Coloque a panela no fogão e deixe o recipiente em fogo médio. Não coloque os ovos em água fervente, pois isso pode aumentar as chances de rachaduras. Aqueça a água gradualmente até que ela alcance uma fervura suave.

6. Ferva e reduza o fogo

Assim que a água começar a ferver suavemente, reduza o fogo para manter um cozimento constante e suave. Cozinhe os ovos por 9 a 12 minutos, dependendo do grau de cozimento desejado (9 minutos para ovos com gema mole e 12 minutos para ovos totalmente cozidos).

7. Resfrie rapidamente

Assim que os ovos estiverem cozidos no ponto desejado, retire a panela do fogo e transfira imediatamente os ovos para a tigela com água gelada. Isso ajuda a parar o cozimento e facilita a descamação.

8. Descasque com cuidado

Depois de resfriar por alguns minutos na água gelada, retire os ovos e descasque-os com cuidado. Comece pela extremidade onde você fez o furo com a agulha, pois isso geralmente ajuda a quebrar a membrana interna.

Seguindo esses passos, você deve conseguir cozinhar ovos sem que eles rachem durante o processo. Lembre-se de que ovos frescos e o cuidado no manuseio também são importantes para obter os melhores resultados.

