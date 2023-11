Polícia Civil acredita que atentado contra personal na porta da Bluefit não foi engano

A Polícia Civil (PC) de Anápolis não trabalha com a hipótese de que o atentado contra um personal trainer, ocorrido na manhã desta segunda-feira (06), no estacionamento da Bluefit, seja um ‘engano’.

Isso mesmo com a alegação do profissional de educação física, em depoimento, de não ter nenhum problema com mulheres, drogas ou dívidas.

“Foram 29 tiros no carro, o que nos leva a entender que eles [autores] não tinham dúvidas” explicou ao Portal 6 o delegado Daniel Nunes, do 3º Distrito Policial.

Assim, ele considera a quantidade de disparos efetuados contra o automóvel da vítima muito alta para alguém que ‘não soubesse o que estava fazendo’.

O delegado destacou que que há a possibilidade de que os tiros praticados contra o veículo tenha sido apenas um ‘aviso’, uma forma de assustar o personal trainer.

No entanto, ele argumentou que quatro dos disparos chegaram a pegar no banco do motorista, o que poderia ter tirado a vida do profissional.

“Os vidros do carros também são bastante escuros, o que impediu que a dupla que atirou soubesse que não havia ninguém no veiculo”, completou.

Para a sorte da vítima, ela se encontrava dentro da academia desde às 07h, onde daria aula para alunos – sendo que o primeiro havia faltado – e aguardava o próximo chegar quando ouviu o tiroteio.

No momento presente, a PC está investigando o caso e procura imagens de câmeras de segurança que possam ter flagrado as ações dos motociclistas responsáveis pela tentativa de execução do personal trainer.