É isso que acontece quando uma pessoa come fiapo da banana

Fomos atrás dessa resposta para quem sempre descarta os famosos floemas

Anna Júlia Steckelberg - 10 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução/KoolShooters/Pexels)

Para algumas pessoas comer o fiapo da banana é, digamos, torturante. Pode até soar radical, mas tem gente que não gosta mesmo!

Enquanto isso, há outras que ignoram essa parte da fruta, cientificamente chamada de floema, e comem normalmente.

Pois bem, entre os prós e contras, há algum perigo ou benefício em comer esses fiozinhos? Fomos atrás da resposta!

É isso que acontece quando uma pessoa come fiapo da banana

De acordo com o portal Informe Brasil, não há nenhum dando ao comer esses floemas, muito pelo contrário!

Esses pequenos fios trazem muitos benefícios ao nosso organismo, isso porque eles são cheios de fibras.

Uma das principais coisas é a saciedade. As tais fibras ajudam no processo de emagrecimento, pois trazem uma sensação de satisfação e perda de apetite.

Enquanto isso, os fiapos também ajudam no trabalho do intestino, já que há um trânsito melhor e prevenção de constipação.

Por fim, os floemas também ajudam a prevenir doenças crônicas, como diabetes e até mesmo alguns cânceres.

Sendo assim, se antes você descartava esses fios, sem quê nem porquê, pare agora! Comê-los pode turbinar a tabela nutricional das bananas, trazendo mais benefícios a você.

Uma forma fácil de comê-los é fazendo vitaminas, triturando tudo no liquidificador, ou fazendo uma espécie de papinha com a banana com um garfo.

Assim, amassando tudo, você nem percebe que está ingerindo os fiapos!

Curtiu esse conteúdo? Então, leia esses daqui também e surpreenda-se:

A verdadeira razão pela qual uma banana acaba ficando preta

Esta é a forma correta de guardar a banana na cozinha para evitar que ela estrague

6 coisas que dá para fazer com a banana e poucas pessoas já experimentaram

Esta é a quantidade máxima de banana que uma pessoa deve comer por dia

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades!