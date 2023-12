A receita do leite condensado fit que fica pronto em menos de 5 minutos

Você vai poder se deliciar com esse docinho sem peso na consciência

Anna Júlia Steckelberg - 29 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução/YouTube)

Para quem vive em um estilo de vida mais saudável, aliando uma alimentação mais natural, longe de muita açúcar e processados, pensar em incluir leite condensado a isso parece impossível, né?

Pois bem, encontramos na internet uma receita maravilhosa para fazer esse clássico brasileiro, base de muita receitinha deliciosa!

Detalhe: você não vai precisar de açúcar e vai gastar apenas 5 minutinhos do seu dia para fazer essa versão fit!

Vale destacar que essa receita não é nem um pouco complicada ou cara, e você pode usar para coberturas, em outras preparações ou até mesmo para comer quando bater aquela vontade de doce!

A receita do leite condensado fit que fica pronto em menos de 5 minutos:

Para essa delícia você vai precisar de duas xícaras de leite em pó, duas colheres de xilitol, ou algum outro adoçante que preferir, e meia xícara de água morna.

Com cuidado, coloque tudo no liquidificador ou use um mixer e bata tudo por cerca de 5 minutos.

Quando o creme estiver homogêneo e com tudo bem dissolvido e misturado, coloque-o em um recipiente higienizado.

Feito isso, guarde-o na geladeira por mais ou menos 30 minutos e voilá! Está pronto!

Vale lembrar que a mistura fica bem molinha após ser batida, é o descanso no ambiente frio que faz ela adquirir uma consistência mais firme. Aproveite muito esse docinho!

