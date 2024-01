Homem é preso após tentar roubar “picanha” de supermercado em Anápolis: “ia trocar na boca de fumo”

Suspeito havia tentado sair sem passar pelo caixa, com a mercadoria escondida dentro da calça

Davi Galvão - 04 de janeiro de 2024

Suspeito foi flagrado pelo circuito de segurança interno do local. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 32 anos, foi flagrado tentando furtar dois pacotes de carne no supermercado Pérola Compre Fácil, localizado no Setor Central, em Anápolis, na manhã desta quinta-feira (04).

Conforme registrado pelo circuito de segurança interno do local, o homem se dirigiu até o freezer e, então, retirou as duas peças, indo até um corredor com pouco movimento e as colocando sob a calça, logo em seguida.

Quando tenta sair do estabelecimento, porém, a própria equipe de segurança o conduz de volta ao local, até a chegada da Polícia Militar (PM).

Em um vídeo gravado ainda na cena, o homem confessa o delito e afirma que teria furtado as duas peças de picanha com a intenção de trocá-las por drogas.

Entretanto, ao inspecionarem a mercadoria, os militares constataram que, na verdade, se tratavam de um pacote de fraldinha e outro de alcatra.

Diante da situação, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado até a Central de Flagrantes.