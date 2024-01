Influencer que elegeu o “pior sushi de Goiânia” alega estar sendo perseguida pela proprietária

Jovem chegou a abrir um processo contra dona do estabelecimento, que não aceitou críticas recebidas em redes sociais

Davi Galvão - 20 de janeiro de 2024

Tiktoker faz desabafo sobre experiência ao provar sushi. (Foto: Captura de Tela-Reprodução)

Quase dois meses após fazer um relato sobre a experiência que teve ao visitar o rodízio de sushi no Rizu Meru, em Goiânia, a influencer Caylani Saraiva afirmou estar sendo vítima de perseguição pela proprietária do local.

Em entrevista ao Portal 6, a jovem explicou quevisitou o estabelecimento com o namorado ainda em novembro e, inicialmente, publicou uma avaliação no Google, destacando os pontos positivos e negativos da experiência. Em resposta, a proprietária rebateu as críticas como “inverdades”.

“Quando a gente foi para o Instagram, que nem ela pediu, ela começou a me chamar de mentirosa, falar que eu tinha sido paga pela ex-mulher do marido dela para ficar difamando o trabalho dela e que aquilo não ia ficar assim”, contou Caylani.

Desde essa época, Caylani foi bloqueada na conta do restaurante. Porém, em um vídeo postado recentemente, ela conta que voltou a receber ameaças da dona.

“Eu sei que vocês armaram, tá? E você vai ver onde é que você se meteu, e vai se arrepender muito, tá bom? Porque a justiça de Deus não tarda […] A vítima sou eu, e você realmente é um lixo igual a [ex-mulher do atual marido]”, foram alguns dos áudios enviados pela mulher.

“Você vai descobrir com quem que você mexeu. Você acha que eu não tenho dinheiro? Você vai descobrir, tá bom? O poder financeiro que eu tenho, e o quanto que eu vou me dedicar agora para deixar sua vida bem difícil”, teria ainda terminado, em tom de ameaça.

À reportagem, Caylani contou que, mesmo após quase dois meses sem tocar no assunto, continua sendo vítima de perseguições: “todo santo dia tem um stories falando sobre a gente”.

Diante desse cenário caótico, a jovem achou melhor abrir um processo contra a proprietária do restaurante, na qual relatou toda a situação que vem enfrentando.