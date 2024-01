Quem tem forno precisa aprender a fazer esse lanche que fica pronto em 15 minutos

Essa receita não apenas economiza tempo, mas também proporciona uma experiência deliciosa

Ruan Monyel - 21 de janeiro de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/Receitas da vovó Maria)

Às vezes, a correria do dia a dia nos deixa com pouco tempo para preparar refeições elaboradas, mas felizmente, o forno é um aliado valioso para fazer esse lanche rápido e saboroso.

Essa receita não apenas economiza tempo, mas também proporciona uma experiência deliciosa, tenho certeza que seus amigos e familiares vão adorar.

Sinta-se à vontade para personalizar essas sugestões de acordo com seus gostos e preferências, mas com poucos ingredientes é possível saborear um pão pizza.

Quem tem forno precisa aprender a fazer esse lanche que fica pronto em 15 minutos

Têm dias que é impossível cozinhar pratos deliciosos e o jeito é apelar para receitas rápidas, mas já está passando da hora de aposentar o famoso miojo.

Esse lanche delicioso, feito no forno, fica pronto em 15 minutos e os ingredientes são encontrados até nas mercearias da esquina do bairro.

O perfil do Instagram, Receitas da Vovó Maria (@da_vovo_maria), publicou uma receita simples de um lanche perfeito para os dias que parecem curtos de mais, atenção para a receita.

Você vai precisar de pães, essa receita é para quatro unidades, 150g de presunto, 150g de queijo muçarela, um tomate, azeitona, molho de tomate e orégano a gosto.

Simples, né? E o preparo não leva mais que 10 minutos. Basta picar os ingredientes, exceto o pão, e mistura-los.

Divida os pães em duas partes, passe molho de tomate em ambas e adicione o recheio que já preparou.

Fique a vontade para acrescentar outros condimentos, como milho, bacon ou calabresa.

Com forno já aquecido a 180° graus, coloque as delícias para assar, e por volta de 10 a 15 minutos seu lance estará no ponto certo para consumo.

A textura macia e o sabor vão surpreender todos que provarem essa deliciosa receita, que embora seja simples, vai deixar todo mundo lambendo os lábios. Confira o vídeo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Receitas da Vovó Maria (@da_vovo_maria)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!