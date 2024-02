6 carnes que são as melhores para churrasco e não pesam no bolso

Basta escolher as opções certas para economizar, caprichar no tempero e aproveitar

Ruan Monyel - 11 de fevereiro de 2024

(Foto: Reprodução/Youtube/Firmeza)

Reunir os amigos e familiares para desfrutar de boa comida e momentos inesquecíveis, mas essas celebrações podem pesar no bolso, porém existem carnes para churrasco que são saborosas e baratas.

E para que esse momento seja ainda mais especial, escolher os cortes certos é fundamental, felizmente, sem gastar uma fortuna, ainda é possível comer bem.

Basta escolher as opções certas para economizar, caprichar no tempero e aproveitar os bons momentos ao lado de quem você ama. Ficou curioso? Leia e veja as carnes mais em conta para a reunião da galera.

1. Fraldinha

Em algumas regiões também é conhecida como “bife do vazio”, a fraldinha é um corte popular entre os amantes de um delicioso churrasco.

É uma carne macia, suculenta e cheia de sabor, perfeita para ser grelhada na brasa, e o melhor, o quilo custa em média R$30,00.

2. Costela de Porco

Variando o cardápio, a costela de porco é uma excelente opção com um ótimo custo-benefício, saindo por R$27,00/kg.

Além de ser bastante saborosa, a costela de porco é fácil de preparar e fica deliciosa quando assada lentamente na churrasqueira, afinal, a gordura da peça traz suculência ao preparo.

3. Coxão Mole

Outro corte que oferece um excelente custo-benefício é o coxão mole, proveniente da parte traseira do boi, é extremamente macio e suculento, pagando apenas R$38,00/kg.

Pode ser preparada em diferentes cortes, como bifes ou espetinhos, sendo uma agradável surpresa ao paladar dos convidados.

4. Coração de Frango

Essa é a alternativa mais econômica e saborosa de todas, que vai surpreender todo mundo e custa por volta de R$25,00/kg.

O coração de frango é delicioso e fica perfeito quando grelhado na churrasqueira, sendo uma excelente escolha para variar o cardápio.

5. Acém

O acém é um corte versátil e econômico, perfeito para churrasco, mas também para pratos cozidos, com o quilo saindo por R$27,00.

Apesar de ser um corte mais fibroso, quando preparado corretamente, torna-se macio e cheio de sabor.

6. Linguiça

Por último, mas não menos importante, a linguiça é um clássico dos churrascos brasileiros, podendo custar de R$20,00 a R$30,00 por quilo.

É uma opção econômica e extremamente versátil, pois existem diversos tipos de linguiça disponíveis, sendo sempre uma garantia de sabor e praticidade.

