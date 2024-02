O segredo para deixar as comidas temperadinhas igual as de vó

Pode ser muito simples acertar a mão na hora de ir para o fogão e ainda de quebra, fugir dos industrializados

Anna Júlia Steckelberg - 28 de fevereiro de 2024

Às vezes, acertar a textura do macarrão, o ponto da carne e o cozimento dos legumes é até fácil; a parte difícil fica na hore de temperar a comida.

Ah essa sim! Essa dá trabalho!

Para muitas pessoas é muito complicado acertar a quantidade correta de sal, alho, cebola, pimenta e outras ervas. Será que há solução para correr desse problema? A resposta é sim!

Encontramos na internet 4 receitas para fazer temperos em casa, fugindo daqueles industrializados dos mercados, e o melhor: eles são a tática de acertar a mão sempre na hora de ir para o fogão.

4 segredos para fazer temperos em casa para quem não sabe temperar a comida:

No Instagram, Mariana Bovolon compartilha, com seus quase 1 milhão de seguidores, seu dia a dia e algumas receitas para facilitar o dia a dia de qualquer um.

Em um vídeo, que já atingiu mais de 18 milhões de visualizações, ela nos passa um passo a passo para fazer temperos em casa. Veja!

O primeiro tempero consiste em bater em um processador ou liquidificador cheiro verde, cebola, sal grosso e alho descascado, a quantidade vai de acordo com o olhômetro mesmo.

Com a pasta batida e muito bem homogênea, armazene em pequenos recipientes e guarde na geladeira ou congelador.

Use sempre para fazer arroz, feijão, carne e assim por diante.

O próximo tempero é o clássico lemon pepper, sabe?

Para correr as versões industrializadas e que custam o olho da cara, basta desidratar rodelas de limão no micro-ondas, e tritura-las com sal grosso e pimenta do reino.

O pozinho transformará suas preparações, principalmente aquelas que levam peixe ou frango.

Seguindo as táticas, aqui está o segredo maior para correr dos caldos de frango, aqueles cheios de aditivos e conservantes.

Para isso, cozinhe frango com cenoura, tomate, páprica defumada, tomate e cúcurma. Feito isso, leve tudo para o liquidificador e triture.

Separe em pequenos recipientes ou até mesmo em forminhas de gelo, e congele.

Sempre que precisar terá o tempero para carne pronto a sua disposição.

Por fim, o último tempero é um simples de alho, que também serve para ficar dias a fio no seu congelador.

Sendo assim, de forma simples, basta triturar a quantidade que quiser se alho e embalar para ir ao freezer.

A dica é: coloque em um saquinho de zip lock formando uma camada fina; usando uma espátula, faça quadriculados para ficar mais fácil na hora de usar. Veja o vídeo e aprenda!

