Chef Edu Guedes ensina o jeito certo de fritar carne (maioria faz errado)

Corte, temperatura da panela e jeito de selar pode alterar a aparência, o sabor e até mesmo a maciez do prato

Gabriella Licia - 29 de fevereiro de 2024

(Foto: Reprodução/ Manual do Churrasqueiro/YouTube)

Apesar de parecer uma tarefa muito simples e corriqueira, fritar carne pode ser algo mais detalhista do que imaginamos. O renomado chef Edu Guedes deixou um ensinamento com o passo a passo para conseguir o bife suculento e delicioso e a receita rendeu comentários.

A verdade é que o corte, a temperatura da panela e o jeito de selar pode alterar a aparência, o sabor e até mesmo a maciez do prato tão frequente nas refeições dos brasileiros.

Ficou curioso para entender qual a grande diferença para obter a carne mais macia e deliciosa, impressionando todos os seus convidados? É simples, acompanhe as dicas abaixo, anote todo o passo a passo e nunca mais sofra com a carne dura. Olha só!

Primeiramente, escolha sua carne de preferência. Pode ser uma carne de primeira, mas não perderá em nada se escolher uma de segunda.

Agora, começa o grande truque de mestre. Escolha a frigideira que usará e deixe a panela aquecendo no fogão por alguns minutos, juntamente de um fio de azeite ou óleo de cozinha. Quando estiver bem quente, coloque os pedaços temperados com sal e pimenta do reino (alho também é uma boa opção).

Mesmo que sinta vontade, não vire nenhuma carne antes de ter certeza que o lado inferior está totalmente selado. Deixe alguns minutinhos e depois vire para o lado superior ser frito também.

Quando os dois lados estiverem igualmente fritos, é hora do maior segredo ser colocado em prática. Adicione uma quantidade generosa de manteiga, juntamente de uma erva de sua preferência. Pode ser alecrim, pois fica uma delícia.

Agora, regue os pedaços com a manteiga derretida, juntamente da erva e deixe fritando por mais alguns minutinhos. Jogue o líquido durante todo o tempo para que o sabor fixe bem.

Com esse passo a passo, a carne ficará muito macia e deliciosa.

