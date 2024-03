Preso motorista envolvido em morte de estudante de medicina em Catalão

Suspeito foi localizado pela Polícia Civil após dirigir embriagado e fugir do local sem prestar socorro a vítima

Thiago Alonso - 18 de março de 2024

Júlia Ferreira Demério, tinha 19 anos e foi aprovada recentemente no curso de medicina. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A Polícia Civil (PC) prendeu nesta segunda-feira (18), o motorista suspeito de ter provocado a morte de Júlia Ferreira Demério, de 19 anos, no último sábado (16), em Catalão, na região Sul de Goiás.

A vítima, que tinha sido aprovada recentemente no curso de medicina, estava no banco de trás do carro do suspeito quando, na Avenida Espírito Santo, ele perdeu o controle, capotando o veículo.

Segundo Pedro Democh, delegado do 1º DP de Catalão, responsável pelo caso, foram reunidas provas que indicaram que o homem estaria alcoolizado no momento do acidente.

Sendo assim, o condutor teria fugido do local, sem prestar socorro para a jovem, para que pudesse se safar.

Júlia foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) ainda dentro do automóvel, inconsciente e em parada cardiorrespiratória.

Os socorristas a encaminharam para a Santa Casa de Catalão, mas a vítima faleceu no caminho, antes mesmo de chegar a unidade de saúde.

Diante dos fatos reunidos, foi decretada a prisão preventiva do suposto autor, até que seja realizado o julgamento.