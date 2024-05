Entregador viraliza revelando surpresa inesperada ao levar encomenda do Mercado Livre para frente de motel

Caso foi revelado através das redes sociais e vídeo já foi assistido por milhares de pessoas

Gabriella Pinheiro - 13 de maio de 2024

Entregador viraliza ao contar situação inusitada durante entrega em frente a motel. (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

Uma situação inusitada marcou a entrega de um entregador, chamado Luxas Esllenyk, e conseguiu arrancar risadas de internautas pelos desdobramentos atípicos.

O caso viralizou na web após o homem publicar um vídeo na página oficial do Instagram. Até o momento, para se ter uma ideia, a gravação já acumula mais de 274 mil visualizações.

De acordo com o trabalhador, tudo teria começado quando ele estava fazendo uma entrega pelo Mercado Livre em frente a um motel, próximo à Coca-Cola, em Brasília.

“A cliente colocou bem assim na referência do pacote: ‘Fico em frente ao motel tal das 8h às 16h, próximo a Coca-Cola’. Cheguei lá próximo a Coca-Cola e tinha uma empresa e pensei: ‘Deve ser a empresa’. Perguntei para todo mundo e ninguém conhecia a cliente pelo nome”, afirmou.

Ele conta que tentou entrar em contato com a mulher diversas vezes, mas sem êxito. No entanto, ao pegar um contato alternativo pelo aplicativo e telefonar, o empregado revela que foi atendido por um homem.

“Ai quem me atende? Um homem. Ai eu falei que estava com uma encomenda do Mercado Livre para fulana de tal só que na loja ninguém conhecia ela. Ele falou que ela não morava lá e eu disse que devia ter sido engano”‘, relatou.

Após encerrar o telefonema e cerca de uma hora e meia depois, ele conta que conseguiu entrar em contato com a cliente e se deslocou até o endereço novamente. Mas foi então que ele teve uma surpresa.

“Depois de 1 hora e meia, a cliente liga e diz que está no local. Estou eu lá em frente a empresa e uma mulher grita do outro lado da rua. Como é que eu vou falar? Aquelas mulheres que vendem prazer. Na hora, eu falei: ‘Oxe, não quero programa, o que essa mulher está me gritando’. E ela gritou que o pacote era dela”, dispara ele aos risos.

Ainda, duas horas após a situação, ele afirma que teria recebido uma ligação do mesmo homem questionando se o mesmo teria conseguido efetuar a entrega e questionando onde a mulher teria recebido o item e precisou ter jogo de cintura para responder sem causar problemas para a cliente.

Ele finaliza a gravação afirmando que, após o fato, teria ficado pensativo sobre a relação da mulher com o homem e com a consciência pesada por revelar que realmente havia visto a cliente.

Veja o vídeo: