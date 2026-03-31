A ilha proibida com mais de 10 mil cobras venenosas onde nenhum humano pode colocar os pés

Isolada no litoral de SP, ilha abriga milhares de cobras venenosas e tem acesso limitado para proteger humanos e o ecossistema único

Gabriel Dias - 31 de março de 2026

(Foto: Reprodução/GOV.br)

Um pequeno pedaço de terra no litoral brasileiro carrega um dos cenários mais perigosos do planeta — e, justamente por isso, permanece fechado à presença humana.

Conhecida como Ilha da Queimada Grande, a chamada “ilha das cobras” abriga uma concentração impressionante de serpentes venenosas.

Localizada a cerca de 35 quilômetros do litoral de São Paulo, a ilha ganhou fama mundial por reunir milhares de exemplares da espécie jararaca-ilhoa, considerada uma das mais venenosas do mundo.

O isolamento geográfico ao longo de aproximadamente 11 mil anos fez com que esses animais evoluíssem de forma única, adaptando-se perfeitamente ao ambiente insular.

Um ambiente dominado por predadores

Sem predadores naturais e com oferta limitada de alimento no solo, as cobras da ilha desenvolveram um comportamento altamente especializado.

A jararaca-ilhoa, por exemplo, possui um veneno potente o suficiente para imobilizar aves rapidamente, já que esse é seu principal alimento.

Diferentemente de suas parentas do continente, elas também desenvolveram a habilidade de subir em árvores para caçar.

A alta densidade de serpentes é tão significativa que a ilha possui uma das maiores concentrações de cobras por área do mundo.

Esse cenário transformou o local em um dos pontos mais restritos e perigosos para humanos, exigindo cautela extrema em qualquer desembarque oficial.

Acesso restrito e proteção ambiental

Devido ao risco e à fragilidade do ecossistema, a visitação à Ilha da Queimada Grande é proibida para o público em geral.

Apenas pesquisadores autorizados e equipes da Marinha do Brasil podem acessar o local, sob rígidos protocolos de segurança.

Além do perigo biológico, a restrição também visa preservar a jararaca-ilhoa, que é uma espécie criticamente ameaçada de extinção e não existe em nenhum outro lugar do planeta.

Apesar da fama assustadora, a ilha representa um importante laboratório natural para estudos científicos, onde a natureza seguiu um curso singular de evolução — um raro e fascinante retrato da biodiversidade brasileira.

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