Aprenda a fazer o suco para melhorar a imunidade que dura até 30 dias no congelador

Uma medida da receita, que leva apenas ingredientes naturais, rende até 10 garrafas de 300ml

Ruan Monyel - 17 de junho de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@michellegherard)

Você, com certeza, já ouviu falar de sucos detox, que ajudam no emagrecimento e contam com inúmeros outros benefícios. Porém, poucos sabem que existe uma bebida capaz de melhorar a imunidade.

Essa é uma maneira prática e deliciosa de cuidar de si e, ao contrário do que muitos pensam, o preparo é bem simples e não precisa ser feito diariamente.

É isso mesmo que você leu! Apenas uma medida da receitinha rende 10 garrafas de 300 ml, que duram até 30 dias quando armazenadas corretamente.

A nossa saúde e bem-estar devem ser prioridade sempre, mas em alguns momentos, negligenciamos o autocuidado devido à correria do dia a dia.

Pensando nisso, os sucos detox se tornaram populares, mas a alta perecibilidade da bebida torna quase impossível o hábito de consumo diário.

Porém, existe um suco com ingredientes naturais que melhora a imunidade, sendo perfeito para aqueles que têm uma rotina puxada, já que dura até 30 dias quando congelado.

A receita, compartilhada por meio de um perfil no Instagram (@michellegherard), já conquistou os internautas. Anote os ingredientes:

– 750 g de beterraba (cortada em fatias grossas);

– 375 g de cenoura (cortada em cubos grandes);

– 1,5 kg de laranja descascada e fatiada (sem sementes e sem a parte branca);

– 25 g de gengibre;

– 1 litro de água.

O modo de preparo segue a maneira tradicional: bata todos os ingredientes no liquidificador até triturá-los por completo, depois, peneire e coloque nas garrafas para armazenar.

Mas lembre-se: é importante colocar o suco imediatamente no congelador depois de embalado, para evitar a oxidação.

Antes do consumo, para descongelar, retire-o do freezer e coloque-o na parte de baixo da geladeira. Então, surpreenda-se com os benefícios da bebida. Veja o vídeo:

