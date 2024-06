Príncipe William e filhos vão a show de Taylor Swift em Londres e dançam ‘Shake It Off’

Família real britânica foi vista por fãs em uma parte reservada do estádio

Folhapress - 22 de junho de 2024

(Foto: Reprodução/ Redes sociais)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A turnê “Eras”, de Taylor Swift, chegou à Europa e, na sexta-feira (21), a cantora se apresentou em Londres. Um dos espectadores do show foi o Príncipe William, que fez aniversário de 42 anos e comemorou ao lado dos filhos, George e Charlotte

A família real britânica foi vista por fãs em uma parte reservada do estádio Wembley dançando ao som de “Shake It Off”. Nas redes sociais, a conta oficial do príncipe postou uma foto que tirou ao lado da cantora nos bastidores e agradeceu a ela pela ótima noite.

Taylor também compartilhou o registro, em que também aparece o namorado, o jogador de futebol americano Travis Kelce, e desejou feliz aniversário ao príncipe. “Parabéns. Os shows de Londres começaram esplêndidos”, escreveu.