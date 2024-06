Mãe da pequena Soso é suspeita de usar dinheiro de doações para procedimentos estéticos

Delegada de Anápolis apontou que principal fonte de renda da jovem seria fruto das contribuições

Thiago Alonso - 24 de junho de 2024

Ana de Santi e a filha, Sophia Viana. (Foto: Reprodução/TikTok)

Ana de Santi, mãe da pequena Sophia Viana, de 02 anos, está sendo investigada pela Polícia Civil (PC) de Anápolis, por, supostamente, desviar dinheiro de doações destinados ao tratamento da criança.

Ao UOL, Aline Lopes, delegada responsável pelo caso, disse a jovem teria custeado procedimentos estéticos com os valores.

Embora não viva com a filha, investigações teriam indicado que a principal fonte de renda de Ana seriam as contribuições, visto que ela não possui receita fixa.

“Estamos apurando se o dinheiro foi utilizado para algo que não seja os cuidados da menina”, explicou a delegada.

Soso, como a garotinha é carinhosamente chamada pelos seguidores nas redes sociais, convive com um quadro de paralisia cerebral e mora com o pai, Igor Viana.

Em tempo

As informações vieram a tona após uma série de vazamentos de áudios do pai de Sophia, nos quais ele debocha tanto da doença da filha, quanto das pessoas que teriam realizados as doações.

Em uma das gravações, Igor chega a chamar os seguidores de “trouxas”, por estarem enviando o dinheiro para dele.

“Cara, assim, eu não considero que eu desviei o dinheiro, até porque as pessoas mandavam para minha conta, né? Minha filha não tem PIX. Então, se eles foram trouxas, a culpa não é minha. Eu não sou obrigado a usar o dinheiro que eles mandam especificamente com a minha filha”, declarou.