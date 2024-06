Mãe da pequena Soso nega que tenha desviado dinheiro da filha, chora e diz: “verdade vai aparecer”

Jovem virou alvo das investigações após áudios vazados indicarem que Igor Viana, pai de Sophia, teria utilizado as doações de forma indevida

Thiago Alonso - 25 de junho de 2024

Vídeo foi publicado por Ana nas redes sociais. (Foto: Reprodução/Instagram)

Em meio a polêmicas envolvendo o desvio de dinheiro das doações para a pequena Soso, Ana de Santi, mãe da criança de 02 anos, que possui um quadro de paralisia cerebral, se pronunciou nas redes sociais sobre o assunto.

A jovem, de 22 anos, alegou por meio de uma série de publicações nos stories do Instagram que pessoas que “a odeiam” estariam espalhando mentiras.

“Vocês não estão tendo noção da gravidade disso tudo que está acontecendo. A questão não é de não dar voz, é parar de dar voz”, disse a influenciadora, indignada.

As alegações vieram à tona após uma série de vazamentos de áudios de Igor Viana, pai da garotinha, onde ele dá a entender que estaria pegando parte das contribuições para uso próprio.

Dessa forma, Ana virou alvo das investigações sobre o caso, com a Polícia Civil (PC) suspeitando de que a mãe teria usado parte do dinheiro para realizar procedimentos estéticos.

Ela também rebateu boatos de que ela estaria sendo negligente com Sophia, como chegou a circular na internet nos últimos dias.

“Eu sei da minha verdade, eu sei que eu nunca abandonei minha filha, eu sempre estive lá desde quando aconteceu a negligência médica com ela”, pontuou.

Em diferente trecho da publicação, a jovem afirmou, às lágrimas, que tem se mantido longe da internet, por estar sendo “acusada de coisas seríssimas”, as quais ela alega não ter feito.

Embora não viva com a filha, as investigações indicaram que a principal fonte de renda dela seriam as doações que Sophia recebe, visto que a mãe não possui receita fixa.