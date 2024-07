Mesmo alegando estarem separados, Igor Viana e Ana de Santi são flagrados juntos em restaurante de Goiânia

No registro, compartilhado pelo perfil Golpistas da Internet (@golpistasdainternet3), é possível ver o casal tranquilamente aguardando no drive-thru do estabelecimento.

Na gravação, tanto o pai quanto a mãe de Sophia Viana aparecem dentro do veículo, conversando com naturalidade.

O vídeo entra em contradição com alegações de ambos, que já haviam deixado claro por meio das redes sociais que não estavam mais juntos, inclusive repudiando ações dos — até então — ex-companheiros.

O casal, que vem se envolvendo em polêmicas relacionadas à criança, de 02 anos, que possui um quadro de paralisia cerebral, está sendo investigado pelos crimes de constrangimento de menor, estelionato e apropriação de dinheiro de deficiente.