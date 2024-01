Bumbum grande é tendência para homens em 2024; especialista dá dicas para goianos entrarem na onda

Para além da estética, os glúteos são fundamentais para uma boa saúde e conservação da coluna

Samuel Leão - 02 de janeiro de 2024

Treino de glúteos tem se tornado essencial para os homens na academia. (Foto: Reprodução)

O ano novo enfim chegou e, junto com ele, uma nova tendência para os homens na academia. Se trata do cuidado com os glúteos, para garantir um bumbum malhado e durinho, que tem conquistado cada vez mais espaço.

Para entender mais desse cenário crescente, o Portal 6 entrou em contato com o personal trainer Diego Meirelles, que explicou um pouco mais da importância do agrupamento muscular e também deu dicas para dar aquela turbinada ainda para o verão.

“Para ter uma musculatura forte, os glúteos têm um papel fundamental. Deixo minha sugestão, como treinador físico, para que todos se atentem ao quesito saúde muscular e postural, pois glúteos fracos trazem disfunções no corpo, em especial na sobrecarga da lombar”, contou.

Assim, além da beleza do atributo em si, a musculatura se torna essencial para evitar lesões na coluna, área que acaba sendo sobrecarregada quando atua sem o suporte de outros músculos da região das costas e superior das pernas.

“Claro que ter um belo e forte glúteo aumenta a autoestima, e se sentir bem é ótimo para a saúde física também. Para isso, recomendo alguns exercícios específicos”, continuou.

Dentre as opções apontadas pelo preparador, foram listados agachamentos, nas mais variadas formas, como opções ideais para iniciar as práticas.

“Pode ser o unilateral, bilateral, nos 3 planos anatômicos e por aí vai, sempre com atenção à postura. É sempre bom iniciar sem carga e ir evoluindo as cargas de acordo com o avanço da prática”, orientou.

Por fim, vale ressaltar que qualquer tipo de rotina para os exercícios deve passar antes por um profissional com formação para tais orientações, de modo a evitar problemas e até mesmo lesões.