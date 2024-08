Alerta importante para inscritos em concurso público de Goiás com salários de quase R$ 4 mil

Comunicado foi divulgado por meio de decreto oficial da Prefeitura

Maria Luiza Valeriano - 31 de julho de 2024

Salários seriam de até R$ 3,8 mil (Foto: Divulgação/Agência Gov)

Os interessados em participar do concurso da Prefeitura de Aparecida do Rio Doce, que teve o edital publicado em 19 de junho, devem se atentar à suspensão do certame.

De acordo com a administração, o motivo teria sido uma denúncia anônima de irregularidades recebida. O cancelamento foi comunicado na última terça-feira (23) e não possui previsão de retomada.

O concurso estava previsto para contar com 37 vagas, além de formar cadastro reserva, para profissionais com nível fundamental incompleto, médio e superior.

Com cargos como monitor escolar, eletricista, guarda noturno, motorista, nutricionista e psicólogo, entre outros, os salários seriam de R$ 1.320,48 mil até R$ 3.798,99 mil.

Ao serem convocados, os selecionados teriam jornadas de 20 a 40 horas semanais, a depender do cargo.