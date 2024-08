6 carnes de segunda que são mais gostosas e baratas que muitas de primeira

Existem cortes que são mais econômicos e bem mais versáteis na hora do preparo

Pedro Ribeiro - 10 de agosto de 2024

(Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

Quando se fala em compras do mês, as carnes de segunda são uma excelente opção para quem não quer ficar sem proteína animal na hora das refeições.

Acontece que com os altos preços, fica difícil optar por cortes de primeira . No entanto, existem boas alternativas que são tão saborosas quanto as carnes consideradas nobres.

1. Paleta

Primeiramente, a paleta é um corte que merece mais reconhecimento.

Localizada nas patas dianteiras do boi, é uma carne macia e suculenta, que só precisa de um pouco mais de tempo de preparo para atingir o ponto perfeito.

2. Fraldinha

Muito apreciada nos churrascos, a fraldinha ou bife vazio é um corte delicioso.

A é carne macia, suculenta e cheia de sabor, perfeita para diferentes tipos de preparos.

Geralmente, esse pedaço é retirado da parte inferior do animal, próxima ao abdômen.

3. Acém

Famoso por ser um dos cortes mais macios da parte dianteira do boi, o acém é versátil e delicioso.

Essa é uma das carnes de segunda que possuem o melhor custo benefício. Ótima para bifes, hambúrgueres e cozidos.

4. Coxão Duro (Coxão de Fora)

Para os amantes de um bom bife, o coxão duro ganha uma nova dimensão de sabor quando marinado e cozido lentamente.

Se destacando por estar entre um dos cortes mais versáteis nas cozinhas brasileiras, o coxão duro é uma carne densa e com fibras mais longas.

5. Costela

Não tem como falar em carnes de segunda sem mencionar ela: a costela bovina.

Isso porque esse é um dos cortes mais apreciados pelos brasileiros.

Muito usada no churrasco ou cozida com mandioca, é conhecida pela capacidade de absorver os sabores dos temperos.

6. Bisteca

Por fim, outra carne de segunda que é extremamente saborosa e com um preço barato, é a bisteca suína.

Também conhecida como chuleta, pode ser grelhada ou assada.

As propriedades desse corte são muito similares ao da costela, por isso a bisteca pega muito sabor quando marinada.

