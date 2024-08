Grande Goiânia ganha 60 novos ônibus de transporte coletivo; veja o que muda

Aquisições fazem parte do projeto Nova Rede Metropolitana de Transporte Coletivo (Nova RMTC), que teve investimentos de cerca de R$ 1,7 bilhão

Samuel Leão - 20 de agosto de 2024

Ônibus carrega até 100 passageiros sentados e em pé (Foto: Reprodução/Governo de Goiás/Edinan Ferreira

Mudanças chegam ao sistema de transporte coletivo de Goiânia, com a aquisição de 60 novos ônibus – sendo 10 elétricos e 50 movidos a diesel – disponibilizados pelo Governo Estadual. Os veículos se destacam por disporem de ar-condicionado e de novas tecnologias, concretizando uma atualização da frota.

A entrega aconteceu nesta terça-feira (20), e as novas unidades devem circular por toda a região metropolitana da capital. A vistoria final aconteceu na Avenida Goiás, onde ficaram estacionados os novos ônibus.

Todos terão ar-condicionado. Já os elétricos, têm 15 metros, com capacidade para 100 passageiros, ao somar sentados e em pé. A autonomia é de 250 km e usuários ainda podem contar também com carregadores.

As aquisições fazem parte do projeto Nova Rede Metropolitana de Transporte Coletivo (Nova RMTC), que teve investimentos de cerca de R$ 1,7 bilhão, empenhados pelo gestão estadual.

Esse aporte também ocorreu em parceria com as prefeituras de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Goianira, Senador Canedo e Trindade. Todas subsidiam a tarifa do transporte, ação prevista pelo consórcio firmado com as empresas que operam as linhas.

Vale pontuar que as novas unidades foram entregues quase que juntamente com o Bus Rapid Transit, o BRT, que em português significa ônibus de trânsito rápido. Em construção há várias gestões, o primeiro terminal de embarque do sistema foi inaugurado ainda em junho.

Diariamente, o Sistema de Transporte Coletivo de Goiânia transporta cerca de 1 milhão de passageiros, abrangendo 275 linhas manejadas pelo consórcio RMTC. Anteriormente, a frota era estimada em 3 mil ônibus.