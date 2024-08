Conheça a carne mais macia que a picanha que se tornou a nova pedida do momento

Peça tem feito sucesso devido a macidez e textura

Gabriella Pinheiro - 21 de agosto de 2024

(Foto: Reprodução)

Mais macia do que a tradiconal picanha. Esse é o corte steak shoulder que tem se popularizado nos churrascos e nas casas da brasileiras, sendo considerado a nova pedida do momento.

Essa peça é a chamada picanha dianteira e possui uma textura extrema aliado a uma maciez. Saiba mais lendo a matéria até o final.

Chamada de steak shoulder, que significa “bife do ombro”, essa peça está localizada na anca dianteira do animal. Essa parte do corpo não se mexe durante a locomoção, tornando-a mais rígida.

Para se ter uma ideia, essa peça chega a lembrar bastante o filé mignon, uma vez que está anexo ao osso. Ela também pode ser chamada de fish shoulder, ou peixe do ombro, por lembrar o formato de um peixe.

Caso esteja na dúvida, pdoe chamá-la de peixinho que o açougueiro vai entender que é o corte similar a picanha.

Para prepará-lo, basta fazer a separação do fish shoulder, do steak shoulder e da paleta fina. Dessa maneira, reserve o pedaço e corte-o em medalhões.

Depois, coloque-o na churrasqueira, sem colocar sal. Sele de um lado, acrescente o sal grosso, após virá-lo – faça o mesmo procedimento do outro lado.

Assim que o ponto estiver pronto, basta apenas servir. Vale lembrar que os steak shoulders podem ser encontrados em boutiques de carnes com preços que podem chegar a R$ 70 por quilo, parecido com a picanha.

Veja o vídeo:

