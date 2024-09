Conheça a carne macia e barata que é melhor que muitas de primeira

Quando bem preparada, a carne se destaca e conquista o sabor de todos na mesa

Isabella Valverde - 29 de setembro de 2024

(Foto: Captura de Tela/YouTube/Fácil e Saboroso)

Quando o assunto é carne de qualidade, a maioria dos brasileiros costuma priorizar cortes nobres, acreditando que são realmente os melhores do mercado.

No entanto, a grande verdade é que existe uma peça que é macia e barata, surpreendendo até mesmo os mais exigentes.

Conheça a carne macia e barata que é melhor que muitas de primeira

Embora seja classificada como corte de segunda, a fraldinha é extremamente saborosa e, quando preparada adequadamente, pode ficar até mais macia do que muitos cortes de primeira.

Além disso, seu preço mais acessível torna-a uma excelente escolha para quem quer comer bem sem gastar muito.

A fraldinha é uma carne muito versátil. Pode ser feita na churrasqueira, na grelha, ou usada em assados e ensopados. Quando cortada contra as fibras e cozida no ponto certo, essa carne se desmancha na boca, garantindo uma experiência saborosa e única.

Além disso, a gordura presente no corte é distribuída de forma equilibrada, o que intensifica o sabor da carne sem deixá-la enjoativa. Isso faz com que ela seja uma escolha popular para quem quer um churrasco com sabor marcante, mas também vai muito bem em receitas do dia a dia.

Por ser um corte fino, não exige longos tempos de preparo.

Como preparar a fraldinha

Para garantir a melhor textura e sabor, siga estas dicas:

1- Selar a carne: Comece o preparo com fogo alto para selar a superfície da carne, o que ajuda a manter os sucos internos.

2- Deixe descansar: Após retirar do fogo, deixe a carne descansar por alguns minutos antes de fatiá-la. Isso preserva a suculência.

3- Corte contra as fibras: Para obter o máximo de maciez, sempre corte a fraldinha no sentido contrário às fibras.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!